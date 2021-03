**Arte: 'Grande onda' di Hokusai stabilisce nuovo record mondiale all'asta** (Di mercoledì 17 marzo 2021) New York, 17 mar. - (Adnkronos) - record mondiale per l'iconica xilografia del Grande artista giapponese Katsushika Hokusai (1760-1849): "La Grande onda di Kanagawa", simbolo dello stile ukiyo-e, realizzata nel 1831, è stata venduta ad un'asta online di Christie's a New York per 1,6 milioni di dollari, 10 volte la sua stima iniziale (150.000 dollari). La scena, che è l'immagine distintiva del pittore giapponese e una delle più celebri in assoluto al mondo, raffigura un'onda tempestosa che minaccia alcune imbarcazioni, dirette a Tokyo, al largo di una zona corrispondente all'odierna prefettura di Kanagawa, con il Monte Fuji visibile sullo sfondo. La vendita di Christie's di arte giapponese e arte coreana ha raggiunto un totale di 9.712.250 dollari, con offerenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) New York, 17 mar. - (Adnkronos) -per l'iconica xilografia delartista giapponese Katsushika(1760-1849): "Ladi Kanagawa", simbolo dello stile ukiyo-e, realizzata nel 1831, è stata venduta ad un'asta online di Christie's a New York per 1,6 milioni di dollari, 10 volte la sua stima iniziale (150.000 dollari). La scena, che è l'immagine distintiva del pittore giapponese e una delle più celebri in assoluto al mondo, raffigura un'tempestosa che minaccia alcune imbarcazioni, dirette a Tokyo, al largo di una zona corrispondente all'odierna prefettura di Kanagawa, con il Monte Fuji visibile sullo sfondo. La vendita di Christie's di arte giapponese e arte coreana ha raggiunto un totale di 9.712.250 dollari, con offerenti ...

