Arte e tecnologia: Van Gogh regala un’esperienza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Arte e tecnologia: il mix perfetto per vivere un’emozione fuori dal comune. Attesa per ottobre 2021, a Londra, la nuova mostra digitale dello straordinario artista Olandese Van Gogh. Qui ogni visitatore potrà diventare pArte integrante delle sue grandiose opere. Arte e tecnologia: e se un quadro diventasse realtà? È attesa per ottobre 2021, a Londra, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021): il mix perfetto per vivere un’emozione fuori dal comune. Attesa per ottobre 2021, a Londra, la nuova mostra digitale dello straordinario artista Olandese Van. Qui ogni visitatore potrà diventare pintegrante delle sue grandiose opere.: e se un quadro diventasse realtà? È attesa per ottobre 2021, a Londra,

Advertising

vitadapixel : Da @Arredativo - Dotdotdot protagonista della riapertura del maat – Museo di Arte, Architettura e Tecnologia di Lis… - AdobeItalia : Era un progetto davvero ambizioso per iniziarlo da solo: scopri come Chris Bahry ha dato vita al suo primo studio c… - lisameyerildra1 : @CommozioniA @hans312 @marilovesgr33n Be si trovo questa possibilità sia assolutamente fantastica a livello didatti… - mondomobileweb : Fastweb collabora con Oltheatre per promuovere l’arte tramite la tecnologia e il digitale - ANNAMONTEVERDI : Giovedì 18 marzo ore 21 presentazione on line del volume SCIENZARTE-arte e tecnologia -