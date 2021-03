Arsenal-Olympiakos (giovedì 18 marzo, ore 18:55): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ritorno degli ottavi di finale di Europa League, e l’Arsenal di Arteta riparte da un comodo tre a uno in trasferta ottenuto nella gara di andata contro l’Olympiakos. È un periodo felice per i gunners che al successo del Pireo hanno fatto seguire la vittoria nel London derby contro il Tottenham. Un periodo felice con 4 successi nelle ultime InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ritorno degli ottavi di finale di Europa League, e l’di Arteta riparte da un comodo tre a uno in trasferta ottenuto nella gara di andata contro l’. È un periodo felice per i gunners che al successo del Pireo hanno fatto seguire la vittoria nel London derby contro il Tottenham. Un periodo felice con 4 successi nelle ultime InfoBetting: Scommesse Sportive e

Arsenal-Olympiakos (giovedì 18 marzo, ore 18:55): formazioni, quote, pronostici Infobetting Arsenal, si prova a trattenere un centrocampista in prestito Il trequartista Martin Odegaard, dopo non aver convinto nei primi mesi del suo ritorno al Real Madrid, a gennaio era stato ceduto in prestito all’Arsenal.

Consigli sui pronostici delle prossime gare di Champions e Europa League Pronostico: Goal (Entrambe le squadre segnano) Arsenal-Olympiakos: Qualificazione già in cassaforte per i Gunners, i greci proveranno comunque a lasciare il segno con una prestazione coraggiosa.

