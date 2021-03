Arriva Letta | ma sembra Renzi In due giorni tre schiaffi ai 5S Apre a Iv | lancia Gualtieri e il maggioritario In 48 ore Enrico manda in crisi l’intesa giallorossa

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilto con il quale l’uomo del gruppo Bilderberg è stato richiamato a Roma dall’esilio dorato al quale era stato relegato a suo tempo da Matteocon l’ormai celebre “stai sereno” è chiaro: cercare di rire un partito indi identità e un progetto politico che rischia di affossarsi definitivamente. Per fare questo nel suo “discorso programmatico” all’Assemblea Nazionale di domenica scorsa, il neo segretarioha delineato un partito che deve ripartire dal “territorio” (un’entità mitologica, citata ormai trasversalmente in ogni dichiarazione programmatica da destra a sinistra, da sovranisti e populisti), uscire dalle Ztl (altra definizione trita e ritira), ha criticato le correnti, chi cambia casacca e chi pensa solo alle “poltrone” ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Letta

