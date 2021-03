Arriva il primo Dog Film Festival (ed è tutta colpa nostra) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Eh niente, doveva succedere prima o poi, ed è successo. Oggi è arrivato il comunicato stampa che annuncia il primo Dog Film Festival italiano, un festival (in digitale) al quale possiamo partecipare tutti, professionisti e anche amatori. La colpa è evidente sia nostra, forse possiamo giusto darne un po’ al lockdown, ma è assolutamente nostra per quelle lunghe sere in lockdown in cui entriamo nel tunnel video di cani (e gatti) su Instagram e Tik Tok, ridiamo, ne mandiamo qualcuno a qualche amico (forse ancora con un po’ di reticenza) e ci chiediamo perché in fondo non ne facciamo uno noi, di questi «video virali» (definizione insopportabile anche prima del Covid). Cosa possiamo far fare al nostro beneamato cane (o gatto) che faccia molto ridere? Non è forse lui, il cane (o gatto) più bello e simpatico del mondo? Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 marzo 2021) Eh niente, doveva succedere prima o poi, ed è successo. Oggi è arrivato il comunicato stampa che annuncia il primo Dog Film Festival italiano, un festival (in digitale) al quale possiamo partecipare tutti, professionisti e anche amatori. La colpa è evidente sia nostra, forse possiamo giusto darne un po’ al lockdown, ma è assolutamente nostra per quelle lunghe sere in lockdown in cui entriamo nel tunnel video di cani (e gatti) su Instagram e Tik Tok, ridiamo, ne mandiamo qualcuno a qualche amico (forse ancora con un po’ di reticenza) e ci chiediamo perché in fondo non ne facciamo uno noi, di questi «video virali» (definizione insopportabile anche prima del Covid). Cosa possiamo far fare al nostro beneamato cane (o gatto) che faccia molto ridere? Non è forse lui, il cane (o gatto) più bello e simpatico del mondo?

