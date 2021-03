Arretrato fiscale in Cassazione, la ricetta della sezione tributaria: in tre anni giù di due terzi (Di mercoledì 17 marzo 2021) La sezione tributaria traccia le linee-guida per abbattere le 54mila pendenze: rottamazione delle cause datate e aumento dell’organico da 40 a 60 consiglieri Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 17 marzo 2021) Latraccia le linee-guida per abbattere le 54mila pendenze: rottamazione delle cause datate e aumento dell’organico da 40 a 60 consiglieri

Advertising

fisco24_info : Arretrato fiscale in Cassazione, la ricetta della sezione tributaria: in tre anni giù di due terzi: La sezione Trib… - sole24ore : Arretrato fiscale in Cassazione, la ricetta della sezione tributaria: in tre anni giù di due terzi… - ForumOss : RT @sole24ore: Arretrato fiscale in Cassazione, la ricetta della sezione tributaria: in tre anni giù di due terzi - sole24ore : Arretrato fiscale in Cassazione, la ricetta della sezione tributaria: in tre anni giù di due terzi… - IT_lex : Arretrato fiscale in Cassazione, la ricetta della sezione tributaria: in tre anni giù di due terzi -