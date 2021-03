Arrestato l’attaccante Morimoto in Paraguay Ha provocato un incidente ed è risultato positivo all’alcoltest

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ex attaccante di Novara e Catania, Takayuki, è statodopo unche ha coinvolto la sua auto e un motociclista, a cui non ha prestato soccorso dopo averlo investito. ll giapponese, una volta fermato dalla polizia, èanchecon un tasso di 0.41 mg.del Luqueño, prima divisione in, dovrà rispondere di omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Per fortuna non c’è stata nessuna vittima nell’, che avrebbe ovviamente aggravato notevolmente la posizione delnipponico. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.