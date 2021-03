Armato di pistola rapina una farmacia al Portuense: poi “dissemina” per Roma i vestiti usati per il colpo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Attimi di paura in Via Portuense lunedì scorso. Armato di pistola – che si scoprirà in seguito essere un giocattolo – ha rapinato una farmacia ma è stato individuato a distanza di poche ore dalla Polizia. Ecco cosa è successo. rapina in farmacia al Portuense: ladro fugge in bici Il malvivente prima ha minacciato i dipendenti della farmacia con una pistola, poi si è fatto consegnare la somma di 650 euro. In sella ad una bicicletta di colore nero è quindi fuggito via. Rintracciato Ma grazie alla dettagliata descrizione del malvivente contenuta nella sua denuncia, gli investigatori dell’XI Distretto San Paolo diretto da Massimiliano Maset, che hanno curato le successive indagini, sono riusciti subito a circoscrivere le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Attimi di paura in Vialunedì scorso.di– che si scoprirà in seguito essere un giocattolo – hato unama è stato individuato a distanza di poche ore dalla Polizia. Ecco cosa è successo.inal: ladro fugge in bici Il malvivente prima ha minacciato i dipendenti dellacon una, poi si è fatto consegnare la somma di 650 euro. In sella ad una bicicletta di colore nero è quindi fuggito via. Rintracciato Ma grazie alla dettagliata descrizione del malvivente contenuta nella sua denuncia, gli investigatori dell’XI Distretto San Paolo diretto da Massimiliano Maset, che hanno curato le successive indagini, sono riusciti subito a circoscrivere le ...

