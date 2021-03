Arisa spiega il matrimonio saltato con Andrea Di Carlo: “Sono una donna indipendente” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Arisa spiega il matrimonio saltato con Andrea Di Carlo. dopo le dichiarazioni del suo promesso sposo e gli articoli in rete, Arisa dice la sua in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. A Domenica In non ha voluto parlarne. Ospite di Mara Venier, domenica 7 marzo, Arisa non ha voluto neanche pronunciare il nome del suo promesso sposo, nonché manager, Andrea Di Carlo. I due si stanno frequentando dalla scorsa estate e avevano già fissato la data del matrimonio: a Roma, il prossimo 2 settembre. Un passo forse affrettato per la cantante. Andrea Di Carlo si è detto deluso da Arisa, che stenta a riconoscerlo come suo fidanzato. Adesso ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021)ilconDi. dopo le dichiarazioni del suo promesso sposo e gli articoli in rete,dice la sua in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. A Domenica In non ha voluto parlarne. Ospite di Mara Venier, domenica 7 marzo,non ha voluto neanche pronunciare il nome del suo promesso sposo, nonché manager,Di. I due si stanno frequentando dalla scorsa estate e avevano già fissato la data del: a Roma, il prossimo 2 settembre. Un passo forse affrettato per la cantante.Disi è detto deluso da, che stenta a riconoscerlo come suo fidanzato. Adesso ...

Advertising

GiorgiaMidili1 : Ora sì che si spiega il testo di questa canzone #amici20 #arisa - infoitcultura : Domenica In, Arisa scoppia in lacrime in diretta, poi spiega perché - infoitcultura : Arisa spiega il motivo delle lacrime a Domenica In: ma l'ex ribatte così - tittihz : Arisa prende per il culo gli alunni sennò non si spiega #AMICI20 - faicometipare : Il video di Arisa dove spiega come preparare il sugo al pomodoro mi riallinea col cosmo non so spiegarlo -