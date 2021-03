Arisa mollata | chiama il fidanzato di notte e finisce in disgrazia Mi sono fatta trascinare | il vero motivo del patatrac

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ill'haa mezzo stampa ereplica alla stessa maniera, con una intervista al Corriere della Sera. Tra i due, che si sarebbero dovuti sposare a settembre, è precipitato tutto dopo l'ospitata della cantante abruzzese a Domenica In, da Mara Venier. "Non ha mai detto il mio nome", è l'accusa di Andrea Di Carlo, che a Oggi ha rivelato come Rosalba Pippa (questo ilnome di) la sera stessa dell'intervista su Rai1 abbia dormito da lui ma che poi abbia preferito rincasare all'1 di, senza apparente. La goccia che ha fatto traboccare il vaso. "Tra noi è finita", ha annunciato l'uomo, sottolineando comemancasse di reale "trasporto" nei suoi confronti. Dalla Venier, la cantante reduce dal Festival di ...

Oggi, a stretto giro, è arrivata la risposta piccata di. In un'intervista al Corriere della Sera, la cantante ha replicato così: ' Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi 'o me, o ...Cosa è successo? In queste ore non si parla d'altro: Rosalba Pippa è statadal suo compagno e manager che sui social ha condiviso un post chiarificatore.nessun matrimonio: è finita la ...Ecco le parole di Arisa al Corriere della Sera: "Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi 'o me, o tutto il resto' Il suo ultimo singolo, quello che ha portato al Festival di Sanremo, è ...Alla luce delle parole pronunciate dal suo ormai ex partner, Malgioglio aveva pienamente ragione…. Cosa è successo tra Arisa e il suo futuro sposo Andrea di Carlo? (Il Sussidiario.net) Ecco le parole ...