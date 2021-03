Arisa, il fidanzato la molla. Lei s’infuria e risponde così: «Non sono nata per dedicarmi totalmente a lui…» (Di giovedì 18 marzo 2021) Arisa, il fidanzato la molla. Lei risponde così: «Non sono nata per dedicarmi totalmente a lui…». Ieri, la notizia inaspettata della rottura tra la cantante lucana e il fidanzato Andrea Di Carlo che ha rivelato: «Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato». La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbero state le dichiarazioni di Arisa a Domenica In. In un’intervista al settimanale Oggi, Di Carlo – manager della cantante – ha spiegato di aver annullato le nozze: «A Domenica In hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 18 marzo 2021), illa. Lei: «Nonper». Ieri, la notizia inaspettata della rottura tra la cantante lucana e ilAndrea Di Carlo che ha rivelato: «Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come». La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbero state le dichiarazioni dia Domenica In. In un’intervista al settimanale Oggi, Di Carlo – manager della cantante – ha spiegato di aver annullato le nozze: «A Domenica In hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche ...

