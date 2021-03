Appello internazionale alla solidarietà per Mediterranea Saving Humans (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mediterranea Saving Humans è sotto attacco in Italia. Diversi membri di Mediterranea sono accusati dalla Procura di Ragusa di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Non è certo la prima volta che un’accusa del genere viene usata per criminalizzare le operazioni civili di salvataggio dei migranti in mare. Uno dei pubblici ministeri di Ragusa aveva avviato nel 2004 il procedimento contro la Cap Anamur, conclusosi con la piena assoluzione di tutti gli imputati da ogni accusa. Negli ultimi giorni altre ONG sono state … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 17 marzo 2021)è sotto attacco in Italia. Diversi membri disono accusati dProcura di Ragusa di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Non è certo la prima volta che un’accusa del genere viene usata per criminalizzare le operazioni civili di salvataggio dei migranti in mare. Uno dei pubblici ministeri di Ragusa aveva avviato nel 2004 il procedimento contro la Cap Anamur, conclusosi con la piena assoluzione di tutti gli imputati da ogni accusa. Negli ultimi giorni altre ONG sono state … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

PinoNeri5 : RT @RescueMed: ?? Capitane, intellettuali, attivist? per i diritti umani di tutto il mondo lanciano appello alla #solidarietà per #Mediterra… - Salvado04711483 : RT @RescueMed: ?? Capitane, intellettuali, attivist? per i diritti umani di tutto il mondo lanciano appello alla #solidarietà per #Mediterra… - SvChelo : RT @RescueMed: ?? Capitane, intellettuali, attivist? per i diritti umani di tutto il mondo lanciano appello alla #solidarietà per #Mediterra… - AntonGomezReino : RT @RescueMed: ?? Capitane, intellettuali, attivist? per i diritti umani di tutto il mondo lanciano appello alla #solidarietà per #Mediterra… - Carmela_oltre : RT @RescueMed: ?? Capitane, intellettuali, attivist? per i diritti umani di tutto il mondo lanciano appello alla #solidarietà per #Mediterra… -