Anticipazioni Una Vita, Puntate 22-28 Marzo 2021: Camino Bacia Maite!

Anticipazioni Una Vita, trama Puntate dal 22 al 28 Marzo 2021: Camino, entusiasta per la pittura, Bacia Maite e quest'ultima sa di provare qualcosa verso la figlia di Felicia. Intanto Ursula è ancora un pericolo… Una Vita sorprende con tantissime storie inaspettate e questo succederà anche nella settimana dal 22 al 28 Marzo 2021. Infatti, Camino e Maite si avvicineranno molto e tra loro sembrerà finalmente sbocciare l'amore. Al centro dell'attenzione, però, anche le vicende di Genoveva. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.

Una Vita: dove eravamo rimasti

Santiago si rende conto di essere innamorato di Marcia ed inaspettatamente chiede a Genoveva ...

