Anniversario dell’unità d’Italia: oggi si celebrano 160 anni di unità nazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) anniversario dell’unità d’Italia. L’Italia compie 160 anni. Era il 17 marzo del 1861 e a Torino le autorità dell’epoca proclamarono la nascita del Regno d’Italia. Vediamo insieme i passi che portarono alla nascita del nostro Paese. 17 marzo 2021: 160° anniversario dell’unità d’Italia oggi, mercoledì 17 marzo 2021, si celebra la “Giornata dell’unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi ha voluto sottolineare l’importanza di questa ricorrenza. “Si richiama l’attenzione su questa importante celebrazione istituita come festività civile con la legge n. ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 marzo 2021). L’Italia compie 160. Era il 17 marzo del 1861 e a Torino le autorità dell’epoca proclamarono la nascita del Regno. Vediamo insieme i passi che portarono alla nascita del nostro Paese. 17 marzo 2021: 160°, mercoledì 17 marzo 2021, si celebra la “Giornata, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi ha voluto sottolineare l’importanza di questa ricorrenza. “Si richiama l’attenzione su questa importante celebrazione istituita come festività civile con la legge n. ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Continuando a tenere alto il nostro Tricolore, per far tornare la nostra Nazione più forte di prima. Buon anniversa… - Pippo_Moscuzza : RT @VivianaDesio: Buon Compleanno Italia Enzo Biagi disse: 'Cara Italia, perché giusto o sbagliato che sia questo è il mio Paese con le su… - RColavitti : ?????? 17 marzo 1861 - 17 marzo 2021: oggi, celebriamo il 160 esimo anniversario della proclamazione del Regno d’Itali… - einsteinsidea : A dire la verità il 17 marzo è l’anniversario dell’unità di Italia, ma se dobbiamo scegliere si preferisce la festa… - FratelliRamacca : RT @FrancescoLollo1: Continuando a tenere alto il nostro Tricolore, per far tornare la nostra Nazione più forte di prima. Buon anniversario… -