Anna: in arrivo la nuova serie di Niccolò Ammaniti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo il successo del 'Miracolo', Niccolò Ammaniti torna su Sky il 23 aprile con l'adattamento del suo romanzo 'Anna' Quello descritto in 'Anna' da Niccolò Ammaniti è un futuro distopico in cui il mondo è stato distrutto da una pandemia che ha colpito solo gli adulti. Tra gli scheletri di una Sicilia senza grandi, Anna, la protagonista, si metterà alla ricerca del fratello Astor. Con lei un solo aiuto: il quaderno che le ha lasciato la mamma (interpretata da Elena Lietti – Il Miracolo, Tre piani) con le istruzioni, Il libro delle cose importanti. In onda Su Sky e in streaming su NOW dal 23 aprile, con tutti i sei episodi subito disponibili (prima volta per una serie Sky Original), la serie vede per la prima volta sul piccolo ...

