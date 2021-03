Anna: il trailer e la data di uscita della serie Sky Original di Niccolò Ammaniti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Svelati il trailer e la data di uscita della serie Sky Original Anna, creata e diretta da Niccolò Ammaniti; nel cast Giulia Dragotto, Alessandro Pecorella, Elena Lietti, Roberta Mattei, Clara Tramontano e Giovanni Mavilla. Sky Original ha diffuso il trailer di Anna, serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti: svelata anche la data di uscita fissata per il 23 aprile. Storia più che mai attuale quella di Anna, ambientata, come si vede chiaramente nella prima clip ufficiale, in una Sicilia dall'aspetto irreale che si ritrova sconvolta da un virus letale e sconosciuto che lascia in vita ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Svelati ile ladiSky, creata e diretta da; nel cast Giulia Dragotto, Alessandro Pecorella, Elena Lietti, Roberta Mattei, Clara Tramontano e Giovanni Mavilla. Skyha diffuso ildicreata e diretta da: svelata anche ladifissata per il 23 aprile. Storia più che mai attuale quella di, ambientata, come si vede chiaramente nella prima clip ufficiale, in una Sicilia dall'aspetto irreale che si ritrova sconvolta da un virus letale e sconosciuto che lascia in vita ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Anna: il trailer e la data di uscita della serie Sky Original di Niccolò Ammaniti - jan_novantuno : RT @GianniSantor0: Il libro è molto bello e se la serie è bella anche la metà dell'altra di Ammaniti, 'Il miracolo', c'è da gioire. Sempre… - CineGiornale1 : Anna: una Sicilia post-apocalittica nel trailer della nuova serie di Niccolò Ammaniti - StarGrrrl : RT @TVTips_official: Il #trailer di #Anna, la #serietv di Niccolò Ammaniti dal 23 aprile su @SkyItalia e @NOWTV_It - comingsoonit : #Anna, la nuova serie tv di #NiccolòAmmaniti per #Sky ambientata in una Sicilia abbandonata in cui i bambini sono g… -