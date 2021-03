Animal Crossing: New Horizons ha fatto vendite da capogiro in Europa (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nintendo ha dichiarato che Animal Crossing: New Horizons ha totalizzato vendite maggiori di qualsiasi altro suo gioco in Europa Ad un anno dal suo lancio su Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons è diventato il gioco Nintendo che ha totalizzato il maggior numero di vendite in Europa nel suo primo anno. Dalla sua uscita il 20 marzo 2020, oltre 7 milioni di copie del gioco sono state vendute in tutto il continente. Più di un terzo degli oltre 20 milioni di possessori di Nintendo Switch in Europa ha iniziato la propria vacanza su un’isola deserta in Animal Crossing: New Horizons, e il numero dei giocatori continua ad ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nintendo ha dichiarato che: Newha totalizzatomaggiori di qualsiasi altro suo gioco inAd un anno dal suo lancio su Nintendo Switch,: Newè diventato il gioco Nintendo che ha totalizzato il maggior numero diinnel suo primo anno. Dalla sua uscita il 20 marzo 2020, oltre 7 milioni di copie del gioco sono state vendute in tutto il continente. Più di un terzo degli oltre 20 milioni di possessori di Nintendo Switch inha iniziato la propria vacanza su un’isola deserta in: New, e il numero dei giocatori continua ad ...

