Anemia da malattia renale | con dieta sana anni di dialisi risparmiati

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) – Una, ma “senza costrizioni”, per migliorare la qualità della vita delle persone condacronica. E guadagnare ‘buoni’di vita, senza. “E’ possibile con un’adesione costante da parte del paziente. Abbiamo dati scientifici consolidati che lo confermano”, come ha spiegato Antonio Santoro, direttore del comitato scientifico Aned (Associazione nazionale emodializzatie trapianto) nel corso dell’evento ‘Convivio la ricetta per convivere con l’dacronica’, patrocinato da Aned Onlus, con il contributo incondizionato di Astellas Pharma. Un incontro che si inserisce nella campagna di sensibilizzazione ...

... direttore del comitato scientifico Aned (Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto) nel corso dell'evento 'Convivio la ricetta per convivere con l'anemia da malattia renale cronica', ... la malattia sistemica dello scheletro che porta ad una maggior fragilità ossea e quindi ad un ... fondamentale per la sintesi dei globuli rossi e quindi per evitare il rischio di anemia. 2. Polpo - A ...