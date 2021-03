(Di mercoledì 17 marzo 2021)- Treorganizzata adsono statinel patrimonio dello Stato per le esigenze della. Si tratta, nel dettaglio, di un'unità ...

Advertising

AndriaLiveIt : #Andria Tre beni confiscati alla criminalità organizzata al servizio della nuova questura. Le foto - LaGazzettaWeb : Andria, beni confiscati alla criminalità trasferiti alla istituenda Questura - HSkelsen : RT @Viminale: Tre #beniconfiscati alla criminalità ad #Andria destinati alla nuova questura. La restituzione, di beni illecitamente accum… - Viminale : Tre #beniconfiscati alla criminalità ad #Andria destinati alla nuova questura. La restituzione, di beni illecitam… - VideoAndria : #andria: Andria: confiscati tre beni alla criminalità organizzata. Andranno a -

Ultime Notizie dalla rete : Andria beni

- Treconfiscati alla criminalità organizzata adsono stati trasferiti nel patrimonio dello Stato per le esigenze della istituenda Questura. Si tratta, nel dettaglio, di un'unità ...Si tratta, nel dettaglio, di un'unità immobiliare per uso abitazione del valore di 366mila euro con annessi magazzino e box autoANDRIA - Tre beni confiscati alla criminalità organizzata ad Andria sono stati trasferiti nel patrimonio dello Stato per le esigenze della istituenda Questura. Si tratta, nel dettaglio, di un’unità ...Andria - TRE BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA AL SERVIZIO DELLA NUOVA QUESTURA. 17/03/2021. Tre beni confiscati alla criminalità organizzata, nella Città di Andri ...