Anche se non possiamo fare a meno della tecnologia, così si può ridurne l'impatto (Di mercoledì 17 marzo 2021) Computer e smartphone ogni giorno ci aiutano a comunicare, studiare, ricercare, lavorare, e sono diventati ancora più importanti ora in tempo di pandemia. Ci permettono di evitare luoghi affollati, ci risparmiano viaggi inutili e relativa CO2, riducendo quindi Anche il ricorso all'aereo e all'auto privata (pensiamo a quante viaggi facevamo prima per riunioni che ora, tranquillamente, facciamo da casa!). D'altra parte, questi strumenti hanno un pesante impatto ambientale, soprattutto se cediamo all'e-waste, al consumismo elettronico, cambiando modello ogni anno e gettando quello che non ci piace più. Coltan e altri metalli rari, necessari ai nostri dispositivi, provengono da miniere di paesi in guerra, magari estratti a mani nude da bambini schiavi: in Congo esistono miniere occupate ormai da decenni da milizie paramilitari, legate ai tanti "signori ...

