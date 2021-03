Amici, tutte le squadre e i maestri: “Noi siamo i più forti, facciamo strategia”, Anna Pettinelli dichiara guerra (Di mercoledì 17 marzo 2021) Manca davvero poco al Serale di Amici, che inizierà il prossimo 20 marzo. Durante il daytime di oggi il pubblico ha scoperto che tutti e 17 i ragazzi andranno al serale, compresa Ibla che era in forse. Dunque tutti insieme al Serale. I ragazzi hanno festeggiato; Rosa e Deddy si sono scambiati baci e riflessioni, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 17 marzo 2021) Manca davvero poco al Serale di, che inizierà il prossimo 20 marzo. Durante il daytime di oggi il pubblico ha scoperto che tutti e 17 i ragazzi andranno al serale, compresa Ibla che era in forse. Dunque tutti insieme al Serale. I ragazzi hanno festeggiato; Rosa e Deddy si sono scambiati baci e riflessioni, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

