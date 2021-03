Amici Specials | nuovo dramma tra Martina Miliddi e Aka7Even e anche stavolta c’entra Tommaso Stanzani!

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Nelle prime puntate di, la padrona di casa, Maria De Filippi, ha radunato tutti gli allievi per sottoporli a delle prove particolari. Maria, in collegamento vocale, ha consegnato ai ragazzi dei diari con su scritti i loro nomi. Gli allievi hanno dovuto scrivere ognuno sul proprio diario qualcosa di personale. I giovani sarebbero poi stati interrogati da Maria sull’argomento ei compagni di viaggio avrebbero potuto commentare il racconto in questione. L’intento della sfida, a detta della De Filippi, era quello di dirsi qualcosa che non si erano mai detti. Dopo la distribuzione dei quaderni gli allievi si sono messi all’opera. Una volta pronti, i ragazzi si sono radunati nello studio di, in semicerchio. Hanno poi mostrato a Maria il risultato dei loro pensieri messi su carta. Il primo ad essere ...

Il nuovo spazio di, che vede Maria De Filippi seduta al centro dei ragazzi, permette di conoscere nel profondo ognuno di loro. In particolare nella terza puntataha ...Amici Specials, nuova lite dopo la puntata di oggi tra Martina Miliddi e Aka7Even e stavolta c'entra il ballerino Tommaso Stanzani ..'Amici Specials' SanGiovanni racconta quando ha capito di essere innamorato di Giulia Stabile.