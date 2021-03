Amici di Maria De Filippi 20: come sono composte le squadre e chi sono i coach (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il serale della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi inizierà ufficialmente sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5. Lo stesso giorno, alle 14.10, ci sarà invece il pomeridiano del talent show. Partiamo subito col dire che ancora non sono stati svelati i giudici di quest’anno, anche se secondo alcuni rumors ci sarebbe il ritorno di Stefano De Martino alla corte di Maria. Il ballerino e conduttore quindi, dopo i buoni risultati in Rai, potrebbe far ritorno agli Studi Elios. Nel frattempo sappiamo anche che un’ospite della prima serata sarà Sabrina Ferilli, grande amica della conduttrice, e capo della giuria popolare di Tu Sì Que Vales. Passiamo invece ora ai concorrenti, i quali per il serale saranno divisi in tre squadre. Ogni squadra avrà ... Leggi su trendit (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il serale della ventesima edizione didiDeinizierà ufficialmente sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5. Lo stesso giorno, alle 14.10, ci sarà invece il pomeridiano del talent show. Partiamo subito col dire che ancora nonstati svelati i giudici di quest’anno, anche se secondo alcuni rumors ci sarebbe il ritorno di Stefano De Martino alla corte di. Il ballerino e conduttore quindi, dopo i buoni risultati in Rai, potrebbe far ritorno agli Studi Elios. Nel frattempo sappiamo anche che un’ospite della prima serata sarà Sabrina Ferilli, grande amica della conduttrice, e capo della giuria popolare di Tu Sì Que Vales. Passiamo invece ora ai concorrenti, i quali per il serale saranno divisi in tre. Ogni squadra avrà ...

