Amici | Aka7even deluso da Martina | L’ennesima lite

Durante la puntata di Amici Specials su Prime Video di oggi, si è assistito ad una lite tra Aka7even e Martina. Ecco cos'è accaduto. Da un paio di settimane, sembrava infatti che le cose stessero andando meglio tra di loro, ma in realtà ci sono state una serie di liti non andate in onda. E' stata proprio Maria De Filippi a rivelare il difficile clima instaurato da molto tempo tra i due a causa del ballerino Tommaso. Quest'ultimo è infatti molto amico di Martina, e questo loro legame non va molto giù ad Aka7even, che si sente escluso dalla sua fidanzata. Martina ed Aka7even: l'ultima lite Nel corso dell'episodio di oggi 16 marzo 2021, i telespettatori del talent hanno potuto assistere ad un'ennesime ...

