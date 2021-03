Amici 2021 | incredibile annuncio | è stato appena rivelato | cosa accadrà sabato

(Di mercoledì 17 marzo 2021), splendida notizia per i fan del programma: è stataannunciata sul profilo ufficiale,20 marzo. Siamo arrivati alla fase Serale dell’amatissimo talent showdi Maria De Filippi, infatti, come ormai è noto,20 marzo ci sarà la prima puntata. I ballerini e cantanti hanno tutti superato il primo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amici 2021

I piani alti del Biscione hanno confermato la messa in onda dial sabato, della nuova fiction di Sabrina Ferilli a partire dal 24 marzo e una doppia puntata con L'Isola dei Famosi, in ...Esame di Maturità 2020, la tensione è tanta per Marco e per i suoiche, tornando a scuola il giorno degli esami, dopo lunghi mesi di quarantena, provano un'indescrivibile tempesta di emozioni. ...Piero Dell’Omodarme si è spento all’ospedale di Livorno dove era risultato positivo mentre si sottoponeva a delle terapie ...Il suo cuore si è fermato nella notte tra lunedì e martedì: un uomo generoso amante dell’equitazone, la montagna e l’avicolutra ...