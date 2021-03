Amici 20, Stefano De Martino torna al serale? L'indiscrezione (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si avvicina la fase serale di Amici 20, la ventesima edizione consecutiva di Amici di Maria De Filippi, su cui intanto sono trapelate le prime anticipazioni tv. In queste ore, infatti, è emerso l'assetto della seconda squadra concorrente del serale, dopo la prima squadra ufficializzata, e un ruolo inedito di Stefano De Martino nel talent-show di Canale 5. Amici 20 verso il serale Il primo appuntamento serale di Amici 20 verrà mandato in onda su Canale 5 il prossimo sabato 20 marzo 2021, e intanto le relative anticipazioni tv sono ricche di particolari. Il gruppo dei 17 talenti concorrenti verrà diviso in 3 squadre antagoniste, ciascuna delle quali verrà seguita da due insegnanti della scuola più amata dagli ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si avvicina la fasedi20, la ventesima edizione consecutiva didi Maria De Filippi, su cui intanto sono trapelate le prime anticipazioni tv. In queste ore, infatti, è emerso l'assetto della seconda squadra concorrente del, dopo la prima squadra ufficializzata, e un ruolo inedito diDenel talent-show di Canale 5.20 verso ilIl primo appuntamentodi20 verrà mandato in onda su Canale 5 il prossimo sabato 20 marzo 2021, e intanto le relative anticipazioni tv sono ricche di particolari. Il gruppo dei 17 talenti concorrenti verrà diviso in 3 squadre antagoniste, ciascuna delle quali verrà seguita da due insegnanti della scuola più amata dagli ...

Stefano_villa73 : Sognavamo viaggi mai fatti, in giro per il Mondo ed ora ci basterebbe una passeggiata tra amici per le strade di se… - aldp__ : Insomma in quel circo di Amici metteranno a giudicare anche i cantanti Stefano De Martino, con quali competenze esattamente? ????????? - cestlaviemacher : RT @AtlantisProm: Stefano ad amici ed è subito: - ChiaraRommi : RT @AtlantisProm: Stefano ad amici ed è subito: - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: stefano de martino giudice al serale di amici -