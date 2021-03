America's Cup vela, New Zealand vince l'ultima regata con il punteggio di 7-3 su Luna Rossa - FOTO (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alla fine l'ha spuntata New Zealand . L'equipaggio oceanico aveva staccato la concorrenza del team Prada già un paio di notti fa, rompendo il muro dell'equilibrio, rimasto tale fino al 3-3. Con quattro... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alla fine l'ha spuntata New. L'equipaggio oceanico aveva staccato la concorrenza del team Prada già un paio di notti fa, rompendo il muro dell'equilibrio, rimasto tale fino al 3-3. Con quattro...

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - repubblica : ?? L'America's Cup resta in Nuova Zelanda, Luna Rossa battuta 7-3 chiude a testa alta. Bruni: 'Ci riproveremo' - fanpage : Grazie lo stesso ragazzi, orgogliosi di voi! ???? L'Italia non concretizza il sogno, l'America's Cup è di New Zealand… - RaiPlay : Luna Rossa si inchina a Te Rehutai. Gloria e applausi a Luna Rossa, appuntamento alla 37° America’s Cup… - ilnautilus : The 36^ America’s Cup presented by PRADA: Day 07 Auckland (NZ)– Dopo 10 bellissime e combattutissime regate, si ch… -