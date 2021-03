America’s Cup, tutti i piazzamenti di Luna Rossa. Ricordando la Regina Vittoria… (Di mercoledì 17 marzo 2021) “America first, Your Majesty. There Is No Second”. Questa è una delle frasi più iconiche della storia dello sport e anche la più antica che sia stata pronunciata, visto che è datata 22 agosto 1851. Se poi sia stata effettivamente pronunciata o se sia stata soltanto la leggenda a portarla fino ai giorni nostri non lo scopriremo mai. Sono passati 170 anni da quel momento e ancora viene ricordata, tramandata di generazione in generazione, riportata nei libri di storia (non soltanto sportiva). Si tratta della frase con cui un luogotenente avrebbe comunicato il risultato della prima edizione dell’attuale America’s Cup alla Regina Vittoria. Sua Maestà del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, una delle sovrane più famose di tutti i tempi e il cui regno durò quasi 64 anni (la sua pronipote Regina Elisabetta II ha appena ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) “America first, Your Majesty. There Is No Second”. Questa è una delle frasi più iconiche della storia dello sport e anche la più antica che sia stata pronunciata, visto che è datata 22 agosto 1851. Se poi sia stata effettivamente pronunciata o se sia stata soltanto la leggenda a portarla fino ai giorni nostri non lo scopriremo mai. Sono passati 170 anni da quel momento e ancora viene ricordata, tramandata di generazione in generazione, riportata nei libri di storia (non soltanto sportiva). Si tratta della frase con cui un luogotenente avrebbe comunicato il risultato della prima edizione dell’attualeCup allaVittoria. Sua Maestà del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, una delle sovrane più famose dii tempi e il cui regno durò quasi 64 anni (la sua pronipoteElisabetta II ha appena ...

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - repubblica : ?? L'America's Cup resta in Nuova Zelanda, Luna Rossa battuta 7-3 chiude a testa alta. Bruni: 'Ci riproveremo' - fanpage : Grazie lo stesso ragazzi, orgogliosi di voi! ???? L'Italia non concretizza il sogno, l'America's Cup è di New Zealand… - Moixus1970 : RT @repubblica: ?? L'America's Cup resta in Nuova Zelanda, Luna Rossa battuta 7-3 chiude a testa alta. Bruni: 'Ci riproveremo' - FINIXTS : Dopo 10 bellissime e combattutissime regate, si chiude la 36^ America's Cup by PRADA con la Vittoria di New Zealand… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | serie sul 6-3 | match point per i padroni di casa Zazoom Blog