America's Cup, tre sconfitte su tre per l'Italia. I precedenti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si è appena conclusa la terza spedizione per una barca italiana in America's Cup e anche in questa circostanza con una sconfitta. Luna Rossa, però, deve essere soddisfatta delle qualità messe in mostra nel corso di questa campagna. L'equipaggio guidato da Francesco Bruni e James Spithill è il primo della storia del nostro paese a vincere tre regate nella competizione più prestigiosa in ambito velico. Fino ad oggi il bilancio per le imbarcazioni italiane era estremamente negativo nelle regate di America's Cup: 9 sconfitte e una vittoria. Il primo equipaggio a raggiungere l'obiettivo di qualificarsi per la Coppa America fu Il Moro di Venezia timonato da Paul Cayard nel 1992. La sfida contro America³ fu molto complicata con il successo netto degli statunitensi per 4-1. Luna Rossa nel 2000, sotto la guida di Francesco De Angelis, grazie al ...

