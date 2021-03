America’s Cup, Sirena e Spithill (Luna Rossa) in coro: “Grazie Italia!” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cala il sipario sulla 36a edizione di America’s Cup con Luna Rossa che ha alzato definitivamente bandiera bianca al cospetto di Team New Zeland che, Grazie al 7-3 finale, ha conservato la coppa in Nuova Zelanda. A margine della sconfitta, sono arrivare le dichiarazioni di Max Sirena e James Spithill che hanno voluto ringraziare il team e tutta l’Italia che, con il cuore in gola, ha seguito l’epopea dell’imbarcazione tricolore. Sirena e Spithill di Luna Rossa hanno voluto ringraziare l’Italia Il primo messaggio giunto è quello firmato da Max Sirena, skipper di Luna Rossa. Ecco le parole affidate al suo profilo Instagram ufficiale: “Grazie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cala il sipario sulla 36a edizione diCup conche ha alzato definitivamente bandiera bianca al cospetto di Team New Zeland che,al 7-3 finale, ha conservato la coppa in Nuova Zelanda. A margine della sconfitta, sono arrivare le dichiarazioni di Maxe Jamesche hanno voluto ringraziare il team e tutta l’Italia che, con il cuore in gola, ha seguito l’epopea dell’imbarcazione tricolore.dihanno voluto ringraziare l’Italia Il primo messaggio giunto è quello firmato da Max, skipper di. Ecco le parole affidate al suo profilo Instagram ufficiale: “...

