America's Cup rimane in Nuova Zelanda, Luna Rossa perde per 7 a 3 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Luna Rossa chiude la 36° America's Cup a testa alta con un equipaggio fortissimo. Peccato che la barca Italiana si sia rilevata più lenta di quella dei kiwi. Con il risultato finale di 7 a 3 si conclude la finale dell'America's Cup con una barca neozelandese sempre più forte con il trascorrere delle giornate. Netta la vittoria della 10 regata di stanotte, fin dalla prima bolina, da parte di Emirates Team New Zealand che subbito dopo la partenza si portano sulla destra del campo di regata, da loro scelto fin dall'inizio. Portatosi in vantaggio Te Rehutai era più veloce di un paio di nodi di media rispetto a Luna Rossa sia in poppa che in bolina. Si conclude cosi con tanta emozzione e qualche lacrima di dispiacere questa edizione della Coppa America per ...

