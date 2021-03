America’s Cup, posticipata gara-10. Luna Rossa e New Zealand attendono, vento ballerino (Di mercoledì 17 marzo 2021) Luna Rossa e Team New Zealand sono in acqua nella baia di Auckland per disputare la gara-10 della America’s Cup. La partenza era prevista per le ore 04.12, ma è stata posticipata. Sul campo di regata A nel Golfo di Hauraki soffia un vento di 8-9 nodi (dunque poco sopra al limite minimo dei 6,5 nodi necessari per lo start), ma la brezza proveniente da nord-nord-est non è omogenea e gira un po’ troppo. Si sta dunque provvedendo a spostare le boe e si aspetta un lieve spostamento della brezza, in modo da poter dare il via al confronto. I Kiwi conducono la serie per 6-3 e sono a un solo successo dalla conquista del trofeo sportivo più antico al mondo, l’equipaggio italiano deve vincere quattro prove consecutive per mettere le mani sulla Vecchia Brocca. I ragazzi dello ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021)e Team Newsono in acqua nella baia di Auckland per disputare la-10 dellaCup. La partenza era prevista per le ore 04.12, ma è stata. Sul campo di regata A nel Golfo di Hauraki soffia undi 8-9 nodi (dunque poco sopra al limite minimo dei 6,5 nodi necessari per lo start), ma la brezza proveniente da nord-nord-est non è omogenea e gira un po’ troppo. Si sta dunque provvedendo a spostare le boe e si aspetta un lieve spostamento della brezza, in modo da poter dare il via al confronto. I Kiwi conducono la serie per 6-3 e sono a un solo successo dalla conquista del trofeo sportivo più antico al mondo, l’equipaggio italiano deve vincere quattro prove consecutive per mettere le mani sulla Vecchia Brocca. I ragazzi dello ...

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - DomiziLa : Eccoci di nuovo a seguire Luna Rossa per la sua 10^ regata dell'America's Cup?? Incrociamo le dita e... invochiamo… - giuseppepische5 : America^s Cup.. partenza rinviata per vento debole. -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | serie sul 6-3 | match point per i padroni di casa Zazoom Blog