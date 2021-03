America’s Cup, Peter Burling: “È tutto così irreale, grande supporto da tutti i Kiwi. Complimenti a Luna Rossa per la serie” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Emirates Team New Zealand ha vinto l’America’s Cup 2021. È questo il verdetto emesso dalla sesta giornata di gara della serie finale, con i padroni di casa neozelandesi che si sono imposti anche in gara-10 chiudendo i conti sul 7-3 nei confronti di Luna Rossa Prada Pirelli. Si tratta della quarta affermazione assoluta per i Kiwi nella Coppa America di vela, dopo quelle del 1995, 2000 e 2017. I Defender sono riusciti a difendere il titolo ottenuto quattro anni fa alle Bermuda, grazie ad un equipaggio fenomenale e ad una barca complessivamente più rapida rispetto a quella avversaria. “È tutto così irreale – sono le prime dichiarazioni a caldo del timoniere di New Zealand, Peter Burling – È stato fantastico vedere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Emirates Team New Zealand ha vinto l’Cup 2021. È questo il verdetto emesso dalla sesta giornata di gara dellafinale, con i padroni di casa neozelandesi che si sono imposti anche in gara-10 chiudendo i conti sul 7-3 nei confronti diPrada Pirelli. Si tratta della quarta affermazione assoluta per inella Coppa America di vela, dopo quelle del 1995, 2000 e 2017. I Defender sono riusciti a difendere il titolo ottenuto quattro anni fa alle Bermuda, grazie ad un equipaggio fenomenale e ad una barca complessivamente più rapida rispetto a quella avversaria. “È– sono le prime dichiarazioni a caldo del timoniere di New Zealand,– È stato fantastico vedere ...

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - Giobegood : America's Cup: Team New Zealand Beats Luna Rossa to Retain Trophy - The New York Times chi caxxo glielo aveva detto… - AmegidAbd : L’America’s Cup resta in Nuova Zelanda, Luna Rossa battuta 7-3 chiude a testa alta. Bruni: “Ci riproveremo” -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | serie sul 6-3 | match point per i padroni di casa Zazoom Blog