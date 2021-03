America's Cup, niente da fare per Luna Rossa: il trofeo rimane in Nuova Zelanda (Di mercoledì 17 marzo 2021) Luna Rossa non ce l’ha fatta, la Coppa America resta in Nuova Zelanda. 7 a 3 il punteggio finale che consente ai Kiwi di festeggiare la difesa della 36 esima America’s Cup. Leggi su rainews (Di mercoledì 17 marzo 2021)non ce l’ha fatta, la Copparesta in. 7 a 3 il punteggio finale che consente ai Kiwi di festeggiare la difesa della 36 esima’s Cup.

