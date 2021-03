America’s Cup, New Zealand chiude la pratica: Luna Rossa battuta 7-3 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Team New Zealand ha chiuso i conti nella decima regata, confermandosi campione dell’America’s Cup 2021 Alla fine i pronostici hanno avuto ragione: Team New Zealand chiude i conti alla decima regata e conquista l’America’s Cup 2021. I “kiwi” si portano a casa la “vecchia brocca” con il punteggio di 7-3, risultato fin troppo ingeneroso per Luna Rossa. Una sconfitta che lascia comunque un pò di amaro in bocca perchè l’imbarcazione azzurra ha tenuto testa ai campionissimi fino alla sesta regata quando, sul punteggio di 3-3, ha dato l’impressione di poter fare il colpo grosso e riuscire a portare l’ambizioso trofeo sulle coste italiane. Luna Rossa non torna comunque a mani vuote. Oltre ad essere entrata nella storia dello sport ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 marzo 2021) Team Newha chiuso i conti nella decima regata, confermandosi campione dell’Cup 2021 Alla fine i pronostici hanno avuto ragione: Team Newi conti alla decima regata e conquista l’Cup 2021. I “kiwi” si portano a casa la “vecchia brocca” con il punteggio di 7-3, risultato fin troppo ingeneroso per. Una sconfitta che lascia comunque un pò di amaro in bocca perchè l’imbarcazione azzurra ha tenuto testa ai campionissimi fino alla sesta regata quando, sul punteggio di 3-3, ha dato l’impressione di poter fare il colpo grosso e riuscire a portare l’ambizioso trofeo sulle coste italiane.non torna comunque a mani vuote. Oltre ad essere entrata nella storia dello sport ...

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - fanpage : Grazie lo stesso ragazzi, orgogliosi di voi! ???? L'Italia non concretizza il sogno, l'America's Cup è di New Zealand… - Eurosport_IT : ?@EmiratesTeamNZ? vince la 36a ?@americascup? battendo Luna Rossa per 7-3 ???????? Tanti applausi però per ?… - iw6nxr : @lunarossa @Prada Grazie campioni ???? avete dimostrato battendo grandi team, che non si arriva ad una finale America… - mariamacina : RT @SkySport: Luna Rossa, Bruni: 'Sfortunati negli ultimi giorni, ci riproveremo in America's Cup' -

