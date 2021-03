America’s Cup, Max Sirena: “I neozelandesi erano più veloci. Luna Rossa ha cambiato la storia” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cala il sipario sulla 36ma edizione dell’America’s Cup. Dopo essersi ritrovati in svantaggio per 2-3, i detentori di Emirates Team New Zealand hanno infilato ben cinque vittorie consecutive, aggiudicandosi la Vecchia Brocca per la quarta volta nella storia. Max Sirena, skipper di Luna Rossa, ha reso onore ai padroni di casa in conferenza stampa: “Ai neozelandesi dico che hanno fatto un ottimo lavoro. Vincere la Coppa America in casa è stato emozionante per loro. Sono stati più veloci e alla fine la barca più veloce vince sempre la Coppa America. Congratulazioni“. L’umore del romagnolo non è dei migliori e non riesce a camuffare la delusione: “Siamo dispiaciuti. Quando arrivi in finale e vinci tre regate, poi l’obiettivo è vincerne sempre di più e provare a vincere la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cala il sipario sulla 36ma edizione dell’Cup. Dopo essersi ritrovati in svantaggio per 2-3, i detentori di Emirates Team New Zealand hanno infilato ben cinque vittorie consecutive, aggiudicandosi la Vecchia Brocca per la quarta volta nella. Max, skipper di, ha reso onore ai padroni di casa in conferenza stampa: “Aidico che hanno fatto un ottimo lavoro. Vincere la Coppa America in casa è stato emozionante per loro. Sono stati piùe alla fine la barca più veloce vince sempre la Coppa America. Congratulazioni“. L’umore del romagnolo non è dei migliori e non riesce a camuffare la delusione: “Siamo dispiaciuti. Quando arrivi in finale e vinci tre regate, poi l’obiettivo è vincerne sempre di più e provare a vincere la ...

