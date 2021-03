America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand 3-7: le pagelle di oggi. Kiwi impeccabili, nessun rimpianto per gli italiani (Di mercoledì 17 marzo 2021) Emirates Team New Zealand ha vinto la 36ma edizione della Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il Defender ha sfruttato il primo match point odierno, imponendosi con autorità in gara-10 e chiudendo i conti sul 7-3 contro Luna Rossa Prada Pirelli grazie alla quinta vittoria di regata consecutiva. Per i Kiwi si tratta della quarta affermazione totale nella storia della manifestazione, dopo i successi ottenuti nel 1995, 2000 e 2017. Di seguito le pagelle della sesta giornata di gara della America’s Cup 2021. pagelle SESTA GIORNATA America’s CUP 2021 Luna Rossa: 7. Deve alzare bandiera bianca dopo 10 regate a causa di un evidente superiorità della barca avversaria, ma oggi (al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Emirates Team Newha vinto la 36ma edizione della Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il Defender ha sfruttato il primo match point odierno, imponendosi con autorità in gara-10 e chiudendo i conti sul 7-3 controPrada Pirelli grazie alla quinta vittoria di regata consecutiva. Per isi tratta della quarta affermazione totale nella storia della manifestazione, dopo i successi ottenuti nel 1995, 2000 e 2017. Di seguito ledella sesta giornata di gara dellaCup 2021.SESTA GIORNATACUP 2021: 7. Deve alzare bandiera bianca dopo 10 regate a causa di un evidente superiorità della barca avversaria, ma(al ...

