America's Cup, Luna Rossa-New Zealand 3-7: i distacchi di gara-10 all'arrivo e lato per lato (Di mercoledì 17 marzo 2021) New Zealand con la vittoria della decima regata contro Luna Rossa porta a casa l'America's Cup, con il risultato di 7-3. Un successo ottenuto grazie ad un'ultima gara di sostanza nel corso della quale, ancora una volta, il Defender ha messo in mostra le grandi qualità della propria imbarcazione. L'equipaggio italiano deve essere orgoglioso di quanto ha saputo fare nel corso della manifestazione, dimostrando di essere quasi alla pari dei padroni di casa che alla fine, però, sono riusciti a spuntarla. Dopo una buona partenza l'imbarcazione italiana ha subito la rimonta dei neozelandesi che anche oggi hanno dimostrato di avere qualcosa in più a livello di velocità. Luna Rossa ha tentato l'inseguimento risultato vano. Alla fine l'equipaggio italiano paga un ritardo di 46"

