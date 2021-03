America’s Cup, Luna Rossa ci sarà nella prossima edizione. Il sogno di Bertelli continua… (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un misto di orgoglio e amarezza serpeggia nell’hangar di Luna Rossa. Bisogna gonfiarsi il petto per essere riusciti a portare l’Italia a giocarsi la America’s Cup e per aver tenuto botta a Team New Zealand nel match race che ha messo in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. I ragazzi di Max Sirena sono stati encomiabili ad Auckland, hanno travolto American Magic e Ineos Uk durante la Prada Cup e poi sono riusciti a mettere paura al Defender. L’equipaggio tricolore si era portato in vantaggio per 3-2, poi alcuni errori (come la ricaduta dai foil in partenza di gara-4 e il salto di vento in cui si è incappati in gara-8) hanno sostanzialmente indirizzato la contesa in favore di Te Rehutai. Peter Burling e compagni avevano la barca più veloce, sono una corazzata ma non sono apparsi imbattibili. Luna ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un misto di orgoglio e amarezza serpeggia nell’hangar di. Bisogna gonfiarsi il petto per essere riusciti a portare l’Italia a giocarsi laCup e per aver tenuto botta a Team New Zealand nel match race che ha messo in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. I ragazzi di Max Sirena sono stati encomiabili ad Auckland, hanno travolto American Magic e Ineos Uk durante la Prada Cup e poi sono riusciti a mettere paura al Defender. L’equipaggio tricolore si era portato in vantaggio per 3-2, poi alcuni errori (come la ricaduta dai foil in partenza di gara-4 e il salto di vento in cui si è incappati in gara-8) hanno sostanzialmente indirizzato la contesa in favore di Te Rehutai. Peter Burling e compagni avevano la barca più veloce, sono una corazzata ma non sono apparsi imbattibili....

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - fanpage : Grazie lo stesso ragazzi, orgogliosi di voi! ???? L'Italia non concretizza il sogno, l'America's Cup è di New Zealand… - Eurosport_IT : ?@EmiratesTeamNZ? vince la 36a ?@americascup? battendo Luna Rossa per 7-3 ???????? Tanti applausi però per ?… - bolartur : RT @ultimenotizie: Team New Zealand ha ottenuto ad Auckland il settimo punto nella finale contro #LunaRossa e si è aggiudicato la 36/a Amer… - SmorfiaDigitale : America's Cup, niente da fare per Luna Rossa: il trofeo rimane in Nuova Zelanda -

