America’s Cup, l’albo d’oro: quarto titolo per New Zealand. L’Italia resta a secco (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con la vittoria nella decima regata dell’America’s Cup 2021 New Zealand conquista nuovamente la Vecchia Brocca. Il Defender è riuscito ad imporsi nella serie con il punteggio di 7-3. Luna Rossa ha provato a resistere e replicare ma purtroppo si è dovuta arrendere. Con questo ennesimo trionfo i neozelandesi salgono in testa all’albo d’oro con quattro successi (1995 – 2000 – 2017 – 2020). resta a secco L’Italia che due volte con Luna Rossa e una con il Moro di Venezia (1992) non è riuscita ancora a trionfare. I milioni di tifosi che in questi giorni si sono svegliati nel cuore della notte per sostenere l’equipaggio guidato da Francesco Bruni e James Spithill devono comunque essere orgogliosi dei risultati raggiunti. Per quanto concerne l’albo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con la vittoria nella decima regata dell’Cup 2021 Newconquista nuovamente la Vecchia Brocca. Il Defender è riuscito ad imporsi nella serie con il punteggio di 7-3. Luna Rossa ha provato a resistere e replicare ma purtroppo si è dovuta arrendere. Con questo ennesimo trionfo i neozelandesi salgono in testa alcon quattro successi (1995 – 2000 – 2017 – 2020).che due volte con Luna Rossa e una con il Moro di Venezia (1992) non è riuscita ancora a trionfare. I milioni di tifosi che in questi giorni si sono svegliati nel cuore della notte per sostenere l’equipaggio guidato da Francesco Bruni e James Spithill devono comunque essere orgogliosi dei risultati raggiunti. Per quanto concerne...

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - cjmimun : Team New Zealand ha ottenuto ad Auckland il settimo punto nella finale contro Luna Rossa e si e' aggiudicato la 36/a America's Cup di vela - SvSport1 : America's Cup: New Zealand chiude i giochi e fa sua la Coppa. Luna Rossa e Pietro Sibello salutano Auckland con ono… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | serie sul 6-3 | match point per i padroni di casa Zazoom Blog