America’s Cup | la genialità neozelandese e il patrimonio di Luna Rossa da non disperdere

Siamo andati vicini a vincerla? Diciamo che non siamo andati lontani che forse è uno step un po' più indietro, ma è stato qualcosa di straordinario, ora l'importante è non spegnere il sogno. Luna Rossa ha conquistato l'Italia, e non è una novità perché lo aveva già fatto nel 2000 e nel 2007, preceduta nel 1983 da Azzurra e nel 1992 dal Moro di Venezia. Ogni volta la vela è uscita dal ghetto di sport esclusivo e difficile, scalando la classifica degli sport praticati. Questa volta lo spettacolo delle barche volanti ha fatto da volano nello scatenare la curiosità ed è un bene. Sappiamo per certo che l'avventura di Luna Rossa non finisce qui, che Patrizio Bertelli non si preoccupa di aver raggiunto Sir Thomas Lipton con 5 sconfitte. Max Sirena vuole un po' di tempo per pensare al suo futuro, una campagna di Coppa America ...

