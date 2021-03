America’s Cup: il trionfo di Team New Zealand, veloce come il vento (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Coppa America è questione di tempo. Un giorno dopo l’altro, una regata dopo l’altra. Vince che passa per primo il traguardo. Questo ha fatto Team New Zealand contro Luna Rossa. Te Rehutai, il nome Maori che arriva dalla schiuma del mare, è stata la barca più veloce. Pare che valga due nodi, un metro al secondo, rispetto agli avversari in alcuni frangenti. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Coppa America è questione di tempo. Un giorno dopo l’altro, una regata dopo l’altra. Vince che passa per primo il traguardo. Questo ha fatto Team New Zealand contro Luna Rossa. Te Rehutai, il nome Maori che arriva dalla schiuma del mare, è stata la barca più veloce. Pare che valga due nodi, un metro al secondo, rispetto agli avversari in alcuni frangenti.

