America's Cup, Francesco Bruni: "Luna Rossa ci riproverà. Mostrato al mondo che possiamo farcela"

Luna Rossa non è riuscita nell'impresa e ha dovuto alzare bandiera bianca nella baia di Auckland. All'equipaggio italiano va l'onore delle armi, ma purtroppo la America's Cup resta a Team New Zealand. La flotta tricolore si è dovuta arrendere per 7-3 nella serie che ha messo in palio il trofeo sportivo più antico al mondo, dopo aver regalato grandissime emozioni e avere fatto sognare una Nazione intera. Francesco Bruni, co-timoniere di Luna Rossa insieme a James Spithill, ha rilasciato le prime dichiarazioni al termine di gara-10, quella che ha segnato la vittoria dei Kiwi: "È stata un'esperienza fantastica, volevo complimentarmi con Team New Zealand, hanno fatto un lavoro fantastico. Devo congratularmi con l'equipaggio di Luna

