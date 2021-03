America’s Cup, finisce il sogno di Luna Rossa: New Zealand vince la regata decisiva e si conferma campione (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il sogno italiano è finito. Ad Auckland Team New Zealand vince la settima regata (su dieci) e si conferma detentore della America’s cup, la competizione di vela più importante della storia e tra gli eventi sportivi più prestigiosi a livello mondiale. Luna Rossa esce sconfitta per 7-3, ma non schiacciata. Anzi: fino alle prime sei regate l’equilibro tra italiani e kiwi è stato pressoché perfetto, con la svolta – negativa per la barca made in Italy – arrivata solo a causa di un paio di clamorosi errori che hanno consentito a New Zealand l’allungo decisivo per conquistare la 36esima edizione della Coppa America. L’ultimo duello non è mai stato in discussione: gli italiani sono partiti meglio, conquistando una posizione di vantaggio in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilitaliano è finito. Ad Auckland Team Newla settima(su dieci) e sidetentore dellacup, la competizione di vela più importante della storia e tra gli eventi sportivi più prestigiosi a livello mondiale.esce sconfitta per 7-3, ma non schiacciata. Anzi: fino alle prime sei regate l’equilibro tra italiani e kiwi è stato pressoché perfetto, con la svolta – negativa per la barca made in Italy – arrivata solo a causa di un paio di clamorosi errori che hanno consentito a Newl’allungo decisivo per conquistare la 36esima edizione della Coppa America. L’ultimo duello non è mai stato in discussione: gli italiani sono partiti meglio, conquistando una posizione di vantaggio in ...

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - fanpage : Grazie lo stesso ragazzi, orgogliosi di voi! ???? L'Italia non concretizza il sogno, l'America's Cup è di New Zealand… - Eurosport_IT : ?@EmiratesTeamNZ? vince la 36a ?@americascup? battendo Luna Rossa per 7-3 ???????? Tanti applausi però per ?… - repubblica : L'America's Cup resta in Nuova Zelanda, Luna Rossa battuta 7-3 chiude a testa alta. Bruni: 'Ci riproveremo' - Sport24h_it : 36^ America’s Cup: finisce il sogno, New Zealand Luna Rossa 7-3 -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | serie sul 6-3 | match point per i padroni di casa Zazoom Blog