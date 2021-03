America’s Cup, arriva il verdetto: Team New Zealand batte Luna Rossa 7-3 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Fine della corsa, fine del sogno. Nell’ultima regata di questa America’s Cup, Team New Zealand porta a casa il punticino che la laurea, matematicamente, vincitrice assoluta della contesa contro Luna Rossa, l’imbarcazione italiana che una volta conquistata la Prada Cup aveva tentato l’assalto all’alloro più prestigioso. Nella primissima mattinata italiana, infatti, è giunto dal golfo di Hauraki (Auckland) il verdetto che ormai appariva scontato ed inevitabile: i neozelandesi hanno chiuso la serie 7-3 mantenendo il trofeo nel continente oceanico. Grande delusione per il Team nostrano che, nonostante il ko, può ritenersi soddisfatto degli enormi passi in avanti compiuti: ci sarà tempo, se il processo di crescita continuerà, per assaltare con più vigore e possibilità la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Fine della corsa, fine del sogno. Nell’ultima regata di questaCup,Newporta a casa il punticino che la laurea, matematicamente, vincitrice assoluta della contesa contro, l’imbarcazione italiana che una volta conquistata la Prada Cup aveva tentato l’assalto all’alloro più prestigioso. Nella primissima mattinata italiana, infatti, è giunto dal golfo di Hauraki (Auckland) ilche ormai appariva scontato ed inevitabile: i neozelandesi hanno chiuso la serie 7-3 mantenendo il trofeo nel continente oceanico. Grande delusione per ilnostrano che, nonostante il ko, può ritenersi soddisfatto degli enormi passi in avanti compiuti: ci sarà tempo, se il processo di crescita continuerà, per assaltare con più vigore e possibilità la ...

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - fanpage : Grazie lo stesso ragazzi, orgogliosi di voi! ???? L'Italia non concretizza il sogno, l'America's Cup è di New Zealand… - giusmo1 : Mai così bravi, grazie Luna Rossa. L'America's Cup resta in Nuova Zelanda, Finisce 7-3 - RaiSport : A #NewZealand è bastata una sola regata, per chiudere i conti con #LunaRossa e conservare l'America's Cup di vela… - RazzoIoMaIe : Cosa mi è rimasto impresso dell'America's Cup #LunaRossa #NewZealand -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | serie sul 6-3 | match point per i padroni di casa Zazoom Blog