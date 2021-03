America’s Cup 2021, New Zealand si aggiudica la “brocca”: applausi per Luna Rossa (Di mercoledì 17 marzo 2021) America’s Cup 2021: New Zealand vince gara 10 e si aggiudica la 36ma edizione della storica competizione velistica. Spithill (timoniere di Luna Rossa): “Il sogno non è finito”. Niente da fare per Luna Rossa, battuta nelle acque di Auckland anche in gara 10 da New Zealand, che si aggiudica la 36ma edizione della America’s Cup. Leggi su 2anews (Di mercoledì 17 marzo 2021)Cup: Newvince gara 10 e sila 36ma edizione della storica competizione velistica. Spithill (timoniere di): “Il sogno non è finito”. Niente da fare per, battuta nelle acque di Auckland anche in gara 10 da New, che sila 36ma edizione dellaCup.

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - Eurosport_IT : ?@EmiratesTeamNZ? vince la 36a ?@americascup? battendo Luna Rossa per 7-3 ???????? Tanti applausi però per ?… - repubblica : ?? L'America's Cup resta in Nuova Zelanda, Luna Rossa battuta 7-3 chiude a testa alta. Bruni: 'Ci riproveremo' - Cristin97215062 : RT @giusmo1: Mai così bravi, grazie Luna Rossa. L'America's Cup resta in Nuova Zelanda, Finisce 7-3 - zazoomblog : America’s Cup la genialità neozelandese e il patrimonio di Luna Rossa da non disperdere - #America’s #genialità… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | i padroni di casa si tengono la coppa Zazoom Blog