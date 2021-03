Amadeus rivive il Festival di Sanremo vissuto al fianco di Fiorello | “È il miracolo dell’amicizia vera | noi ci vogliamo bene veramente”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus rivive

Thesocialpost.it

con toni accorati la forza che permette di andare avanti quando si è lontano da tutti: " ... Invitaa provare con lei. Il teatro vuoto non la spaventa: " La distanza non vuol dire niente, ...Passano Folcast e Guadiano Gara dei campioni Prima di accogliere sul palco Diodato ,e ... L'ultimo Festival prima del devastante lockdownnelle note di speranza di Diodato. Dopo 'Fai ...Simona Ventura ha il Covid, oggi non sarà alla quinta serata di Sanremo al fianco di Amadeus. Lo comunica lo stesso direttore artistico in conferenza stampa al festival. “Sono molto rattristato. Simon ...Questa sera andrà in onda la finale di Sanremo 2021. Appoggiate questa scelta di Amadeus o lo avreste voluto vedere sul palco anche nel 2022? Per alcune fasce e spazi dell’offerta sicuramente bisogner ...