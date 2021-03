Altri guai per Fabrizio Corona: la brutta notizia lo raggiunge mentre è ricoverato in ospedale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Fabrizio Corona è ricoverato all’interno del reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano: l’ex re dei paparazzi è all’ottavo giorno di sciopero della fame e della sete e nei giorni scorsi si sarebbe reso protagonista di una serie di atti di autolesionismo. Uno dei suoi legali ha infatti dichiarato che il suo assistito avrebbe tentato nuovamente di ferirsi alle vene con una penna biro. Nella mattinata di mercoledì 17 marzo, Corona ha ricevuto la visita del consigliere della Lega Max Bastoni, il quale ha voluto accertarne le condizioni. Come riporta l’Ansa, il politico ha potuto dialogare “con una persona colpita, psicologicamente provata, tesa, molto dimagrita e con una evidente necessità di cure”. Corona deve ritornare in carcere perché ha violato una serie di prescrizioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021)all’interno del reparto di psichiatria dell’Niguarda di Milano: l’ex re dei paparazzi è all’ottavo giorno di sciopero della fame e della sete e nei giorni scorsi si sarebbe reso protagonista di una serie di atti di autolesionismo. Uno dei suoi legali ha infatti dichiarato che il suo assistito avrebbe tentato nuovamente di ferirsi alle vene con una penna biro. Nella mattinata di mercoledì 17 marzo,ha ricevuto la visita del consigliere della Lega Max Bastoni, il quale ha voluto accertarne le condizioni. Come riporta l’Ansa, il politico ha potuto dialogare “con una persona colpita, psicologicamente provata, tesa, molto dimagrita e con una evidente necessità di cure”.deve ritornare in carcere perché ha violato una serie di prescrizioni ...

