Alla scoperta del Vin Santo | storia e abbinamenti

Vi piace il Vin Santo? Questo vino, contraddistinto da un profumo intenso e caratteristico, è famosissimo e molto conosciuto in tutto il mondo. Non tutti, però, sanno la sua storia lunga e affascinante che risale alla nascita del Cristianesimo. Secondo una delle teorie più accreditate le prime testimonianze infatti parlano di un vino puro particolarmente adatto al rito della messa. Uno degli aneddoti più famosi riguardo alla coniazione del termine "Vin Santo" affonda le sue radici nel 1348: durante la peste scoppiata nel territorio di Siena, i malati che ingerivano il vino da messa somministrato da un frate, sembra esclamassero "vinSanto" per il sollievo che questo vino gli donava. Si diffuse così la convinzione che avesse proprietà miracolose. Un'altra teoria fa risalire la comparsa ...

