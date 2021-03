Alla Milano Digital Week ambiente, moda e comunità per un futuro sostenibile (Di mercoledì 17 marzo 2021) Impresa, comunità, moda, arte. E Digitale. Alla Milano Digital Week vanno in scena i confronti del format Generazioni, promosso da Axa Italia: dialoghi tra personalità di diverse generazioni appunto per cercare soluzioni sostenibili per un futuro più ricco e inclusivo. Ecco alcuni dei temi affrontati. ambiente e innovazione sostenibile sono al centro della conversazione tra Maria Cristina Papetti, Head of Global Sustainability Infrastructures and Networks, Enel Group, e Roberta Bonacossa, cofondatrice e presidente di Change for Planet. “Sostenibilità per me implica qualcosa di lungo periodo, capire in che mondo viviamo oggi e come possiamo migliorarlo per noi e per le future generazioni – dice Papetti – Lavoro per ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Impresa,, arte. Ee.vanno in scena i confronti del format Generazioni, promosso da Axa Italia: dialoghi tra personalità di diverse generazioni appunto per cercare soluzioni sostenibili per unpiù ricco e inclusivo. Ecco alcuni dei temi affrontati.e innovazionesono al centro della conversazione tra Maria Cristina Papetti, Head of Global Sustainability Infrastructures and Networks, Enel Group, e Roberta Bonacossa, cofondatrice e presidente di Change for Planet. “Sostenibilità per me implica qualcosa di lungo periodo, capire in che mondo viviamo oggi e come possiamo migliorarlo per noi e per le future generazioni – dice Papetti – Lavoro per ...

Advertising

MarioManca : Secondo me questa cosa del ritardo dell'audio da Milano all'Honduras Ilary la sopporterà al massimo fino alla seconda puntata. #isola - guerini_lorenzo : Al Parco Trenno a #Milano per l’inaugurazione del primo Drive Through della #Difesa trasformato nel presidio vaccin… - ferrazza : Il nuovo numero di @wireditalia è un omaggio alla scienza e alla conoscenza. Perché solo lì ci sono le soluzioni.… - theocrazia : RT @notgiorgiab: “purtroppo non ci siamo accorti che ha rubato un quad per le vie di milano ed è partito alla volta di nocera dove in un bo… - zazoomblog : Alla Milano Digital Week ambiente moda e comunità per un futuro sostenibile - #Milano #Digital #ambiente #comunità -